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В МИД отреагировали на слова США об отправке военных в Европе

Замглавы МИД Рябков: слова США об отправке войск в Европу подогревают реваншизм на Украине

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заявления Белого дома об отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что подобные заявления со стороны представителя Белого дома будут только обострять отношения между Россией и странами Европы. Кроме того, отметил замглавы МИД, такая риторика подогревает подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми».

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом рассматривает возможность разместить дополнительные войска на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Марина Совина
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