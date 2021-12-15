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Роспотребнадзор оценил шансы появления смертельной болезни из Африки в России

Роспотребнадзор: риск распространения в России заболевания из Южного Судана отсутствует

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В России риск распространения неизвестной болезни, от которой в Южном Судане умерли 89 человек, практически отсутствует. Так оценили шансы появления заболевания в Роспотребнадзоре, заявление опубликовано на сайте ведомства.

О неизвестной болезни в Африке стало известно во вторник, 14 декабря. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пробы на холеру у погибших показали отрицательный результат. Местные жители полагают, что число погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного.

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Россия не имеет прямого авиасообщения с Южным Суданом. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией.

Ранее в Индии от неизвестной вирусной лихорадки погибли порядка 68 человек, из которых 40 — дети. Среди главных причин возникновения болезни называли несоблюдение жителями санитарных норм, а также переносчиков вируса — москитов, размножающихся в заболоченных водоемах.

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Анастасия Шейкина
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