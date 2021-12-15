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Алиев заявил о полном уничтожении армянской армии в ходе войны

Президент Азербайджана Алиев: в 44-дневной войне войска Армении были полностью уничтожены

Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Войска Армении были полностью уничтожены в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью газете El Pais, рассказывая о событиях армяно-азербайджанского конфликта 2020 года и его последствиях.

«Во время 44-дневной войны их армия была полностью уничтожена», — охарактеризовал Алиев потери бывшего военного противника. По мнению главы государства, армянское общество не принимает данного факта из-за того, что он разрушает идеологические основы и пропаганду о непобедимости армии Армении.

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Азербайджанский лидер добавил, что победа Баку над Ереваном означает одностороннее разрешение Нагорно-Карабахского конфликта. «Мы выиграли войну, эту реальность нужно учитывать», — заявил Алиев. Теперь азербайджанская сторона желает установления мира в регионе.

Национально-территориальные претензии между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе обозначились еще во времена позднего СССР. После распада Советского Союза спорные территории удалось занять Армении. В 2020 году Азербайджан взял реванш — вооруженные силы республики оттеснили армян с юга и юго-востока региона. Несмотря на перемирие, обстрелы со смертельными исходами случаются на линии соприкосновения до сих пор.

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Дмитрий Настасьев
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