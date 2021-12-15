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Женщина с лицом Тейлор Свифт рассказала о травле в сети

Американка с лицом певицы Тейлор Свифт рассказала о травле в соцсетях из-за внешнего вида

Фото: @therealashley_13

Похожая на популярную певицу жительница США рассказала о травле в соцсетях из-за своего внешнего вида. Соответствующая история появилась на Newsweek.

По словам Эшли Личин (Ashley Leechin), ее начали путать с исполнительницей Тейлор Свифт в 14 лет. Она объяснила, что черты ее лица имеют сходство с внешностью звезды. Кроме того, в то время у нее были длинные вьющиеся волосы светлого цвета, что делало ее похожей на Свифт. Американка отметила, что из-за этого над ней часто издевались в школе.

Женщина подчеркнула, что до сих пор прохожие продолжают путать ее с певицей. «Сейчас я переехала в Юту, но в 2020 году я жила в Нэшвилле около года, и не было ни дня, чтобы ко мне никто не подошел на улице. Люди подходили и говорили: “Ты уверена, что ты не Тейлор?”, “Это Тейлор Свифт!”» — поделилась она.

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Личин решила завести аккаунт в TikTok и снимать шуточные ролики, связанные с Тейлор Свифт. На данный момент на ее страницу подписаны 553,8 тысячи человек. Героиня материала призналась, что регулярно сталкивается с травлей в сети. По ее словам, хейтеры обвиняют ее в том, что она сделала пластические операции ради внешности звезды.

«Я ничего не могу с этим поделать. У меня от природы такая же структура черепа и форма глаз, как у Тейлор Свифт. Комментаторы пишут мне, что я пытаюсь быть ее двойником, хотя это просто абсурдно», — отметила американка. Однако Личин подчеркнула, что есть и другие пользователи, которым нравится ее контент. Кроме того, ее аккаунт заметила певица Селена Гомес: она оценила большое количество роликов героини материала.

Женщина также добавила, что никогда не встречалась с Тейлор Свифт. «Если бы я ее увидела, то хотела бы отблагодарить. Ее музыка сопровождала меня большую часть моего детства. Она помогла мне пережить многое, ее тексты сотворили чудеса с моим психическим здоровьем», — заключила она.

В июле преступница с внешностью Ким Кардашьян стала мемом в соцсетях. 30-летняя Тара Хэнлон (Tara Hanlon) сделала ряд пластических операций (например, увеличила губы) ради сходства с Кардашьян. Известно, что британка занималась нечестным бизнесом и была приговорена к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание пяти миллионов фунтов стерлингов (около 511 миллионов рублей).

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Таисия Косинцева
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