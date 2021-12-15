Остров в Каспийском море получил международный статус

Остров Малый Жемчужный, который находится в северо-западной части Каспийского моря в Астраханской области, получил международный статус Important Marine Mammal Area («Значимый район морских млекопитающих)». Об этом пишет «Экосфера».

Отмечается, что остров известен как место гнездования редких видов птиц, а также является единственным в Северном Каспии лежбищем эндемичных каспийских нерп: тюлени собираются на нем перед ледоставом и после зимнего размножения на льдах.

По словам специалистов, получение международного статуса позволит создать на острове условия для морского заповедника. Кроме того, ценность мирового признания обусловлена тем, что на территории России еще не разработана национальная стратегия по сохранению краснокнижного каспийского тюленя.

Ранее в октябре в Астраханской области разработали экологический проект при поддержке фонда «Чистые моря», который позволит сохранить каспийского тюленя и спасти его от полного исчезновения. Так, специалисты запланировали целый комплекс исследований и съемок животных в акватории Каспийского моря.