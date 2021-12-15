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Вирусолог рассказал о вспышках коронавирусов в начале 2000-х и 2010-х годов

Вирусолог Альтштейн рассказал, что вспышки коронавирусов случались в этом веке трижды

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вспышки коронавирусов начинались в этом веке трижды, рассказал «Ленте.ру» профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В 2002-2003 годах вспышка коронавируса случилась во Вьетнаме и Китае, тогда вирус заразил 8 тысяч человек и убил 800, в 2012-2013 годах коронавирус, называемый MERS, бушевал на Ближнем Востоке, он заразил 2,5 тысячи человек, и треть из них умерла, что составляет крайне высокий процент, отметил вирусолог. «Обычные противоэпидемические меры были приняты, и все остановилось», — подчеркнул Альтштейн, добавив, что помогла также биология вируса.

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Также сообщения СМИ и медицинские документы свидетельствуют о том, что пандемия случилась в 1890-м году, в результате чего появился вирус простуды, получивший название ОС43, рассказал вирусолог.

«Так образовались четыре вируса, которые мы называем коронавирусы простуды, когда-то они тоже рвали и метали, но все проходит, все успокаивается. Это те вирусы, на которые мы и внимания не обращаем, живем с ними и особо не боремся», — рассказал профессор. По его мнению, COVID-19 тоже скоро станет не более чем вирусом простуды.

Ранее доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов рассказал о том, что смешение гриппа и COVID-19 может привести к более тяжелому течению болезни.

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Екатерина Смирная
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