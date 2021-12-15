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Россиянам рассказали об опасности комбинации гриппа и COVID-19

Ученый Тимошилов: смешение гриппа и COVID-19 может привести к более тяжелому течению

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Смешение гриппа и COVID-19 не исключает более тяжелого протекания болезни. Об этом заявил доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов, его слова приводит URA.RU.

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«И грипп, и коронавирус дают слишком разнообразную симптоматику, чтобы по ним можно было сказать, что эта инфекция смешанная», — заявил ученый, отметив, что точные возбудители можно выявить только в лабораторных условиях.

Он объяснил, что при заболевании и гриппом, и COVID-19 поражаются сосуды. В связи с этим возможно взаимное отягощение.

Ранее кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе предупредил о «маскировке» коронавируса в зимнее время. Он напомнил, что многие симптомы коронавируса совпадают с признаками ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями.

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Никита Абрамов
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