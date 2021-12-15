В США рассказали о последствиях действий ЧВК Вагнера для стран

Страны, на территории которых ведет свою деятельность частная военная компания (ЧВК) Вагнера, вскоре становятся более слабыми и бедными и сталкиваются с ухудшением ситуации с безопасностью. О таких последствиях действий ЧВК рассказали в заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.

Примерами пагубного воздействия военных компаний в Вашингтоне сочли кейсы Ливии, Украины, Сирии и Центральноафриканской Республики (ЦАР). В американском ведомстве уличили ЧВК Вагнера в разжигании конфликтов и нарушении суверенитета указанных государств.

В связи с этим США призвали власти Мали отказаться от соглашения о размещении сил ЧВК Вагнера в стране. «Силы Вагнера, известные своей дестабилизирующей деятельностью и нарушениями прав человека, не принесут мира Мали, а напротив, будут дестабилизировать страну еще больше», — заключили в Госдепе.

Ранее осенью стало известно, что власти Мали заключили контракт с российской ЧВК на помощь в борьбе с местными террористами. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения, отрицая связь между российскими властями и частной военной компанией.