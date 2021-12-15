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Осужденный экс-президент ЮАР вернется в тюрьму

SABC: суд Претории постановил осужденному экс-президенту ЮАР Зуме вернуться в тюрьму

Фото: Jerome Delay / Reuters

Высокий суд Претории постановил отменить решение департамента исправительных учреждений Южно-Африканской Республики (ЮАР) об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья осужденного экс-президента страны Джейкоба Зумы. Об этом сообщает SABC.

«Решение об условно-досрочном освобождении Зумы является незаконным», — указано в заявлении суда. Зуму обязали вернуться в тюрьму, чтобы продолжить отбывать свой срок. Адвокаты политика подали апелляцию.

5 сентября стало известно, что 79-летнего Зуму досрочно освободили от наказания по состоянию здоровья на основании медицинского заключения, полученного департаментом исправительных учреждений ЮАР.

Бывший президент ЮАР начал отбывать свое наказание 8 июля. Суд приговорил его к 15 месяцам заключения за неуважение к суду, выразившееся в отказе давать показания относительно фактов коррупции, имевших место в период его президентства с 2009 по 2018 год. Зума категорически отвергал все обвинения суда, сравнивая процесс с «судилищами времен апартеида».

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Екатерина Андреева
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