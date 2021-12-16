В Краснодарском крае откроют зимний каток с видом на живописное озеро

Расположенный в Краснодарском крае курорт Абрау-Дюрсо 18 декабря откроет зимний каток с видом на живописное озеро в Большом шатре Арт-парка. Об этом сообщили в пресс-службе центра туризма Абрау-Дюрсо.

«В честь этого события 18 и 19 декабря на льду выступят участники клуба фигурного катания "Lucky Ice" из Краснодара», — уточнили на сайте центра.

Отмечается, что на территории катка будет работать «Ледовый бар» с напитками, а также фуд-корт. Посетители катка могут воспользоваться услугами инструктора.

В ноябре сообщалось, что в Казани на стадионе «Трудовые резервы» появится каток, который будет ежедневно работать для местных жителей.