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В Краснодарском крае откроют зимний каток с видом на живописное озеро

Курорт Абрау-Дюрсо откроет зимний каток 18 декабря

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Расположенный в Краснодарском крае курорт Абрау-Дюрсо 18 декабря откроет зимний каток с видом на живописное озеро в Большом шатре Арт-парка. Об этом сообщили в пресс-службе центра туризма Абрау-Дюрсо.

«В честь этого события 18 и 19 декабря на льду выступят участники клуба фигурного катания "Lucky Ice" из Краснодара», — уточнили на сайте центра.

Отмечается, что на территории катка будет работать «Ледовый бар» с напитками, а также фуд-корт. Посетители катка могут воспользоваться услугами инструктора.

В ноябре сообщалось, что в Казани на стадионе «Трудовые резервы» появится каток, который будет ежедневно работать для местных жителей.

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Варвара Кошечкина
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