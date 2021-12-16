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Глава Крыма назначил нового министра культуры республики

Министром культуры Крыма назначили Татьяну Манежину

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Татьяну Манежину назначили новым министром культуры Крыма. Соответствующий приказ подписал глава республики Сергей Аксенов, говорится на сайте крымского правительства.

«Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым — министра культуры Республики Крым», — говорится в сообщении.

Татьяна Манежина занимала должность замминистра с начала формирования первого состава правительства республики. В 2017 году она была назначена первым заместителем главы министерства культуры Крыма.

Ранее стало известно, что экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая обвиняется в получении крупной взятки, была отправлена в отставку в связи с утратой доверия. По данным следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от владельца компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.

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Юлия Ямпольская
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