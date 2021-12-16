Глава Крыма назначил нового министра культуры республики

Татьяну Манежину назначили новым министром культуры Крыма. Соответствующий приказ подписал глава республики Сергей Аксенов, говорится на сайте крымского правительства.

«Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым — министра культуры Республики Крым», — говорится в сообщении.

Татьяна Манежина занимала должность замминистра с начала формирования первого состава правительства республики. В 2017 году она была назначена первым заместителем главы министерства культуры Крыма.

Ранее стало известно, что экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая обвиняется в получении крупной взятки, была отправлена в отставку в связи с утратой доверия. По данным следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от владельца компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.