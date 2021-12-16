Полицейские остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

В украинском городе Черновцы полицейские остановили нетрезвого водителя для проверки документов, в ходе которой его проверили на наличие алкоголя в крови. Прибор показал неожиданный результат в 5,0 промилле, что является относительно смертельной дозой, сообщается в Facebook полиции Черновицкой области.

«Около 23 часов остановили автомобиль Range Rover. В ходе беседы инспекторы заметили, что у мужчины выявлены признаки сильного алкогольного опьянения и просто внушительный результат теста на опьянение — 5,0 промилле», — говорится в сообщении.

Допустимым содержанием алкоголя в крови, при котором разрешается управлять автомобилем, является 0,2 промилле. Более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. 5,0 промилле — относительно смертельная доза, заявили правоохранители. На нетрезвого нарушителя составили протокол.

Ранее заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что после праздников увеличивается число обращений к врачам с жалобами на работу сердца. Врач рассказал, что у людей, которые в целом здоровы, злоупотребление алкоголем вызывает приступы аритмии — нерегулярные сокращения сердца, когда оно бьется очень быстро, а потом замирает.