США отправили истребители F-15 к Черному морю

США отправили истребители-бомбардировщики F-15 в Румынию, чтобы с 18 по 22 декабря «действовать бок о бок» с военными из Румынии и Италии — проводить учения в Черноморском регионе. Об этом говорится на сайте альянса.

Истребители уже прилетели в румынский город Кымпия-Турзий. В ближайшие дни Военно-воздушные силы Италии, Румынии и США будут проводить полеты в Черноморском регионе, «чтобы защищать и охранять воздушное пространство союзников НАТО».

«Запланированное развертывание в Румынии демонстрирует возможности и приверженность альянса обеспечению безопасности наших граждан», — говорится в Twitter-аккаунте НАТО. Авторы Telegram-канала «Военный обозреватель» отмечают, что речь может идти об усилении присутствия в связи с предполагаемым усилением российских войск, о котором сообщают западные и украинские СМИ.