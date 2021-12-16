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Бывший обладатель самого большого рта открыл его еще шире и вернул себе титул

Молодой человек из США признан обладателем самого большого рта в мире

Кадр: FOX 9

Молодой человек из США, признанный в 2019 году обладателем самого большого рта в мире, а потом потерявший титул, снова стал рекордсменом «Книги рекордов Гиннесса». Об этом сообщает KMSP-TV.

Впервые Айзек Джонсон прославился еще в 2019 году, когда установил мировой рекорд, сумев открыть рот на 8,9 сантиметра. Достижение подростка, которому на тот момент было 16 лет, было зафиксировано официально представителями «Книги рекордов Гиннесса».

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Однако спустя несколько месяцев Джонсон уступил первенство подростку из штата Пенсильвания. В 2021 году молодой человек решил вернуть свое первенство в рейтинге людей с самым широким ртом и смог раскрыть рот на 10,16 сантиметра. «Думаю, рот просто стал больше, потому что я сам вырос. А может быть, рот как-то по-особенному растягивается, когда я открываю его», — прокомментировал свою победу Джонсон. В его рот спокойно помещается апельсин с кожурой, и еще остается небольшой зазор.

Рекордсмена уже пригласили принять участие в телешоу на родине. Кроме того, он собирается отправиться в Италию, где станет гостем телепрограммы, посвященной рекордсменам Гиннесса.

Ранее сообщалось, что обладателем самого длинного языка в мире стал 20-летний индиец по имени Правин. Длина его языка составляет 10,8 сантиметра.

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Никита Савин
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