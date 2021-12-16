Бывший обладатель самого большого рта открыл его еще шире и вернул себе титул

Молодой человек из США, признанный в 2019 году обладателем самого большого рта в мире, а потом потерявший титул, снова стал рекордсменом «Книги рекордов Гиннесса». Об этом сообщает KMSP-TV.

Впервые Айзек Джонсон прославился еще в 2019 году, когда установил мировой рекорд, сумев открыть рот на 8,9 сантиметра. Достижение подростка, которому на тот момент было 16 лет, было зафиксировано официально представителями «Книги рекордов Гиннесса».

Однако спустя несколько месяцев Джонсон уступил первенство подростку из штата Пенсильвания. В 2021 году молодой человек решил вернуть свое первенство в рейтинге людей с самым широким ртом и смог раскрыть рот на 10,16 сантиметра. «Думаю, рот просто стал больше, потому что я сам вырос. А может быть, рот как-то по-особенному растягивается, когда я открываю его», — прокомментировал свою победу Джонсон. В его рот спокойно помещается апельсин с кожурой, и еще остается небольшой зазор.

Рекордсмена уже пригласили принять участие в телешоу на родине. Кроме того, он собирается отправиться в Италию, где станет гостем телепрограммы, посвященной рекордсменам Гиннесса.

Ранее сообщалось, что обладателем самого длинного языка в мире стал 20-летний индиец по имени Правин. Длина его языка составляет 10,8 сантиметра.

