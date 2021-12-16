Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри

В Австралии альбом с пением птиц обогнал в чарте релизы ABBA и Мэрайи Кэри

Фото: Jürgen & Christine Sohns / Globallookpress.com

В Австралии поющие птицы обошли в чарте релизы ABBA, Мишеля Бубле, Мэрайи Кэри и The Weeknd. Об этом сообщает ABC News.

Альбом Songs of Disappearance («Песни исчезновения»), состоящий из пения птиц, оказался на пятой строчке рейтинга ARIA. Пластинка была вдохновлена докладом компании BirdLife Australia об исчезающих пернатых.

Аспирант Университета Чарльза Дарвина и один из создателей проекта Энтони Альбрехт порадовался успеху Songs of Disappearance. «Я думаю, что невероятно важно рассказывать истории о природе таким образом, чтобы люди были действительно эмоционально вовлечены», — отметил он. По мнению Альбрехта, популярность релиза не столь удивительна, потому что австралийцев волнует экологический кризис и исчезновение отдельных видов птиц и животных.

Треки были записаны Дэвидом Стюартом. На протяжении 40 лет он путешествовал по отдаленным частям Австралии и собирал звуки природы. Все средства от продажи записанного им Songs of Disappearance будут направлены компании BirdLife Australia, которая занимается сохранением исчезающих видов птиц.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В НАТО пообещали включить в состав Украину вопреки соглашениям с Россией
Илон Маск заплатит самый большой налог в истории
Названы регионы России с самыми доброжелательными жителями
Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри
В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом
Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей
Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову
Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом
Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA
Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter