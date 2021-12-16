Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри

В Австралии поющие птицы обошли в чарте релизы ABBA, Мишеля Бубле, Мэрайи Кэри и The Weeknd. Об этом сообщает ABC News.

Альбом Songs of Disappearance («Песни исчезновения»), состоящий из пения птиц, оказался на пятой строчке рейтинга ARIA. Пластинка была вдохновлена докладом компании BirdLife Australia об исчезающих пернатых.

Аспирант Университета Чарльза Дарвина и один из создателей проекта Энтони Альбрехт порадовался успеху Songs of Disappearance. «Я думаю, что невероятно важно рассказывать истории о природе таким образом, чтобы люди были действительно эмоционально вовлечены», — отметил он. По мнению Альбрехта, популярность релиза не столь удивительна, потому что австралийцев волнует экологический кризис и исчезновение отдельных видов птиц и животных.

Треки были записаны Дэвидом Стюартом. На протяжении 40 лет он путешествовал по отдаленным частям Австралии и собирал звуки природы. Все средства от продажи записанного им Songs of Disappearance будут направлены компании BirdLife Australia, которая занимается сохранением исчезающих видов птиц.