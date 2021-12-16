Россиянам перечислили идеи для сити-брейка в Краснодаре

Сити-брейк — новый тренд в туризме, который может стать альтернативой длительному отпуску. Под этим термином понимается короткая поездка в какой-либо город на пару дней. В России одним из популярных направлений для такого отдыха стал Краснодар. В интервью KP.RU руководитель городского туристско-информационного центра Марина Шарапова перечислила идеи для выходных в городе.

В первую, по ее словам, туристы едут в столицу Кубани из-за южного климата. Когда большая часть территории России покрыта снегом, в Краснодаре тепло, снег там выпадает редко. В такую погоду можно прогуляться по паркам, которых в городе множество.

«В Краснодаре много мест для прогулок, достойных внимания. Например, прекрасный Ботанический сад. Его еще часто называют дендрарий. Это настоящий уголок дикой природы в самом центре миллионного города. Здесь сотни видов растений со всего мира», — рассказала Шарапова, добавив, что по саду можно прокатиться на велосипеде, покормить там белок и увидеть павлинов.

Туристы, которые любят экскурсии, могут прогуляться по центральной улице Красной — это местный аналог московского Арбата. Здесь же можно познакомиться с исторической застройкой Краснодара.

После прогулки по парку можно подкрепиться в одном из местных ресторанов. По словам Шараповой, прежде всего в Краснодаре стоит попробовать традиционный борщ. Если захочется чего-то более экзотического — в городе есть авторские рестораны и заведения кавказской кухни.

Ранее сообщалось, что краснодарская кухня известна казачьими блюдами, местными морепродуктами, а также восточными и кавказскими угощениями. Черноморскую кухню активно развивают титулованные шеф-повары.