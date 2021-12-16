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Сообщение о «распылении коронавируса» военными оказалось недостоверным

Данные о том, что российские военные «распыляют коронавирус», оказались недостоверными

Кадр: Армия России / YouTube

Сообщение о том, что российские военные с помощью машин распыляют отравляющие вещества, вызывающие коронавирус, оказалось недостоверным.

Некоторые пользователи стали размещать у себя одно и то же видео в социальных сетях в начале декабря 2021 года. В ролике, который длится 18 секунд, можно увидеть военные машины, которые распыляют дым в поле.

Пользователи, разместившие у себя это видео, утверждают, что так российские военные «распыляют коронавирус». «Вот как травят людей», — гласит надпись в ролике. При этом юзеры не уточняют, откуда именно они взяли это видео, и не приводят никакие сведения, подтверждающие, что эти машины действительно распыляют опасные вещества.

Данный ролик на самом деле является фрагментом записи учений на полигоне Прудбой в Волгоградской области, опубликованной 27 июля 2021 года на официальном YouTube-канале Министерства обороны России. В подписи отмечается, что на кадрах можно увидеть, как специалисты войск РХБ защиты Южного военного округа укрывают дымовой завесой район сосредоточения своих войск.

В полной версии видео несколько военных без спецсредств химзащиты стоят близко к машинам, распыляющим дым, что опровергает утверждение о том, что те распыляют отравляющие вещества.

Информация о «распылении коронавируса» военными не получила распространения в СМИ. Тем не менее фрагмент видео учений можно встретить в соцсетях, например, в Facebook и TikTok. Ни одно из них не набрало много просмотров. Также под роликами отсутствуют комментарии.

Олег Давыдов
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