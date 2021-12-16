Около 30 студентов СПбГУ заразились коронавирусом
В общежитии Санкт-Петербургского госуниверситета 29 студентов заразились COVID-19
В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 29 студентов заразились коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что речь идет об общежитии, расположенном в Петергофе. Все заболевшие коронавирусом студенты госпитализированы в инфекционный стационар, а контактировавшие с ними — в обсерватор. Также в обсерватор помещены непривитые против COVID-19.
В октябре студенты Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ХПИ) устроили забастовку из-за сокрытия вузом сведений по коронавирусу, а также нежелания руководства учреждения уходить на дистанционный формат работы.