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Около 30 студентов СПбГУ заразились коронавирусом

В общежитии Санкт-Петербургского госуниверситета 29 студентов заразились COVID-19

Фото: Unsplash

В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 29 студентов заразились коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что речь идет об общежитии, расположенном в Петергофе. Все заболевшие коронавирусом студенты госпитализированы в инфекционный стационар, а контактировавшие с ними — в обсерватор. Также в обсерватор помещены непривитые против COVID-19.

В октябре студенты Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ХПИ) устроили забастовку из-за сокрытия вузом сведений по коронавирусу, а также нежелания руководства учреждения уходить на дистанционный формат работы.

Ксения Назарова
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