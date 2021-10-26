Харьковские студенты объявили забастовку из-за коронавируса

Студенты Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ХПИ) объявили забастовку из-за нежелания вуза уходить на дистанционный формат работы. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на публикации в студенческих группах.

Учащиеся утверждают, что многие преподаватели заразились коронавирусом, но руководство вуза скрывает эти сведения. При этом многие образовательные учреждения города уже ушли на дистанционное обучение.

Начиная с пятницы, 29 октября, студенты намерены не посещать пары. Участники забастовки также требуют перевести непривитых преподавателей на дистанционную форму работы с сохранением зарплаты, но не увольнять их.

25 октября на Украине зафиксировали 734 летальных исхода от COVID-19, что бьет все рекорды по показателям смертности с начала пандемии. Министерство здравоохранения сообщило, что наибольшее число летальных исходов было зафиксировано в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Рост смертности за неделю достиг 36 процентов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в стране впервые зарегистрировали случаи заражения мутацией «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. По его словам, самую опасную мутацию COVID-19 обнаружили в Киеве, Тернополе и Львове.

