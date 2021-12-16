На юге России раньше срока зацвела мимоза

В Крыму и Сочи раньше срока зацвели цветы и деревья. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в Крыму распустилась мимоза, а в Сочи — японский абрикос, цветки которого имеют белую или розовую окраску. Как рассказали агентству представители Сочинского национального парка, такое часто бывает на юге России в случае очень теплой зимы.

Ранее в декабре стало известно, что на западе Крыма, на территории Штормовского сельского поселения Сакского района, появится ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский» — ему присвоят статус статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Соответсвующие решение принял Совет министров региона.