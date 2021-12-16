Суд пересмотрит приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), который устроил крупную аварию в центре Москвы. Об этом сообщает издание Baza.

Сообщается, что суд отменил приговор в отношении блогера, дело передали на новое судебное рассмотрение для ужесточения наказания.

Ранее суд взыскал с Била 27 тысяч рублей за простой общественного транспорта в результате аварии. Он был спровоцирован аварией, устроенной блогером.

1 апреля Бил устроил в центре Москвы ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию и несколько дней провела в коме и перенесла несколько операций. Из-за полученных травм она передвигается на инвалидной коляске.

4 июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы, а также на три года лишили водительских прав.