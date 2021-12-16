Силовые структуры
Наркозакладчики напали с ножом на полицейских на кладбище Петербурга
МВД объявило план «Перехват» после нападения наркозакладчиков на полицейских в Петербурге
В Петербурге объявлен план «Перехват» по поимке двух подозреваемых в распространении наркотиков, которые напали на полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.
На Горском кладбище правоохранители заметили подозрительных мужчину и женщину. Отказавшись выполнить законное требование полицейских, пара пустила на них слезоточивый газ, а затем набросилась с ножом. Ранение получил один из силовиков.
Предполагаемые наркозакладчики после нападения на полицейских скрылись на автомобиле Kia.
На месте происшествия сотрудники МВД нашли пакет весом 250 граммов, предположительно, с синтетическим наркотическим средством.