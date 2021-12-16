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Появилось видео с арестованной кассиршей из Ачинска

Полиция показала этапирование подозреваемой в краже 23 млн рублей кассирши из Ачинска

Кассиршу из Ачинска, подозреваемую в краже 23 миллионов рублей из банка, отправили в следственный изолятор. Видео, на котором женщину этапируют после суда, в четверг, 16 декабря, публикует «МВД-Медиа».

На кадрах видно, как сотрудник полиции открывает ключом дверь автозака. После этого из машины выводят женщину в длинной черной куртке, бежевых брюках и в капюшоне, закрывающем лицо. Ее заводят в помещение следственного изолятора.

Ранее сообщалось, что Ачинский городской суд избрал меру пресечения подозреваемой. Женщину арестовали по ходатайству следствия. Суд заключил ее под стражу на 1 месяц и 24 дня.

14 декабря кассирша сдалась полиции после уговоров матери. Она скрывалась больше недели после кражи. Было возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

8 декабря стало известно, что в Ачинске ведется поиск кассира местного банка Анны Григорьевой, скрывшейся, по версии следствия, с 23 миллионами рублей. В ходе ревизии в кредитной организации обнаружили недостачу 15 миллионов рублей, более 49 тысяч долларов и примерно столько же евро.

Елизавета Новикова
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