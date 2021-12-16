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В ЕС заговорили о санкциях против «Северного потока-2» из-за угрозы Украине

Премьер Латвии: ЕС должен обсудить санкции по «Северному потоку-2» из-за угрозы Киеву

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш намерен обсудить в рамках саммита глав государств и правительств ЕС необходимость санкций против газопровода «Северный поток-2». По мнению Кариньша, этот вопрос актуален из-за угрозы военного вторжения России на Украину, передает ТАСС.

«Я определенно думаю, что это (санкции против российского газопровода — прим. «Ленты.ру») должно обсуждаться. Это очевидно, что прямо сейчас [президент России Владимир] Путин пытается использовать "Северный поток" в качестве шантажа против ЕС», — заявил глава правительства Латвии перед началом саммита.

Латвийский премьер добавил, что утверждения России о необходимости открытия газопровода для увеличения поставок газа в Европу некорректны, так как «уже существует газовая инфраструктура для обеспечения Европы всем газом, который нам нужен, через Украину».

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Также, по мнению Кариньша, на отношения «демократических» Украины и стран ЕС не должны влиять «автократические лидеры». Напротив, Европейскому союзу стоит рассмотреть широкий спектр санкций, чтобы сдержать Россию от «военной эскалации конфликта» (некоторые западные и украинские политики уверены в планах скорого российского вторжения на Украину этой зимой — прим. «Ленты.ру»).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский захотел обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос «Северного потока-2», выразив надежду, что лидеры также поговорят и об исполнении Минских соглашений.

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Дмитрий Настасьев
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