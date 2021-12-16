Морской патруль КНР вторгся в акваторию Японии у спорных островов Сенкаку

Четыре корабля морской полиции Китая вторглись в акваторию у спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщает NHK News.

Одно из патрульных судов укомплектовано оборудованием, похожим на автоматическую пушку. Четыре судна ходили в территориальных водах от полутора до двух часов. По данным издания, это уже 33 вторжение береговой охраны КНР в воды Японии у побережья Сенкаку с 19 ноября 2021 года.

Территориальный спор из-за островов, возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов. Под административным контролем Японии они находятся с 1972 года.

Спор обострился, когда Токио в 2012 году выкупил острова у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. В КНР вспыхнули массовые протесты сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий.