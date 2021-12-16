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Нижегородские хирурги провели уникальную операцию

В Нижнем Новгороде пациенту с мерцающей аритмией впервые установили окклюдер

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Нижнем Новгороде кардиохирурги провели уникальную операцию. Впервые в регионе пациенту имплантировали окклюдер или «ловушку тромбов». Об этом сообщает портал «Время Н» со ссылкой на областной Минздрав.

Такие операции проводятся пациентам, которые страдают мерцательной аритмией и склонны к образованию тромбов, но при этом не имеют возможности принимать антикоагулянты, предотвращающие тромбоз.

«После установки окклюдера у пациентов с мерцательной аритмией отпадает необходимость в ежедневном приеме кроверазжижающих препаратов, и, соответственно, снижается риск возникновения внутренних кровотечений, улучшается качество жизни и фактически минимизируется риск тромбоэмболических осложнений», — пояснил главврач Специализированной кардиохирургической клинической больницы Антон Максимов, добавив, что окклюдер на сегодняшний день является максимальной защитой от тромбов.

Окклюдер представляет собой маленькую сетку, которая «ловит» тромб прежде, чем тот попадает в сердце, предотвращая таким образом инсульт и смерть.

Ранее в Красноярском крае впервые прошла высокотехнологичная операция по лечению эпилепсии, которая не поддается лекарственной терапии. Медики уточнили, что установили в мозг пациента специальный электрод.

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Варвара Кошечкина
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