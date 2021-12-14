Первая операция по лечению эпилепсии прошла в Красноярском крае

В Красноярском крае впервые прошла высокотехнологичная операция по лечению эпилепсии, которая не поддается лекарственной терапии. Медики уточнили, что установили в мозг пациента специальный электрод. Об этом сообщили в пресс-центре ФСНКЦ ФМБА России.

На сложнейшей операции хирургу Александру Кухареву и приглашенному эксперту ФЦН Министерства здравоохранения России Александру Дмитриеву было необходимо подключить к блуждающему нерву электрод. Кроме того, им также надо было дать возможность имплантированному импульсовому генератору начать действовать.

После этого медики смогли контролировать состояние пациента, подбирая определенные режимы активности генератора. Уменьшив выраженность эпилептических припадков, появилась возможность снизить дозировки препаратов.

Подобный метод лечения эпилепсии (при фармакорезистентных идиопатических генерализованных эпилепсиях) можно эффективно применять, если невозможно понять, где находится очаг заболевания. «Удаление этого очага может грозить серьезной инвалидизацией», — добавили в центре. При этом там пояснили, что к стимуляционному подходу врачи обращаются исключительно для того, чтобы сократить количество припадков и тяжесть их течения, однако полностью вылечить эпилепсию нельзя.

В центре заключили, проведя успешную операцию, что ФСНКЦ ФМБА готов принимать взрослых и детей с таким заболеванием со всей Сибири.

Ранее российские исследователи СНИГУ разработали технологию, которая позволит в дальнейшем проводить разные экспресс-диагностики мозга. Ученые заявили, что при помощи нового метода медики будут быстрее выявлять проблемы с гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ), который защищает мозг от проникновения бактерий.