Российские ученые разработали новый метод диагностики мозга

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета разработали новую технологию, которая позволить проводить экспресс-диагностику мозга. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что при помощи нового метода медики смогут быстрее оценить, нарушен ли у пациента гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), который защищает мозг от проникновения бактерий и вирусов. Ранее для этого использовалась, в частности, магнитно-резонансная томография (МРТ), однако данная методика подходила не всем из-за имеющихся у используемых при ее применении контрастных веществ побочных эффектов.

Предложенный же российскими специалистами способ основывается на анализе данных, полученных при проведении электроэнцефалографии (ЭЭГ). По словам разработчиков, данное исследование более доступно, а также обладает более высокой чувствительностью к происходящим в организме изменениям.

Ранее в декабре сообщалось, что ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали тест на основе ферментов светящихся бактерий, который позволит оценивать уровень загрязненности почвы.