Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Российские ученые разработали новый метод диагностики мозга

Саратовские ученые представили новую технологию экспресс-диагностики мозга

Фото: jesse orrico / Unsplash

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета разработали новую технологию, которая позволить проводить экспресс-диагностику мозга. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что при помощи нового метода медики смогут быстрее оценить, нарушен ли у пациента гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), который защищает мозг от проникновения бактерий и вирусов. Ранее для этого использовалась, в частности, магнитно-резонансная томография (МРТ), однако данная методика подходила не всем из-за имеющихся у используемых при ее применении контрастных веществ побочных эффектов.

Предложенный же российскими специалистами способ основывается на анализе данных, полученных при проведении электроэнцефалографии (ЭЭГ). По словам разработчиков, данное исследование более доступно, а также обладает более высокой чувствительностью к происходящим в организме изменениям.

Ранее в декабре сообщалось, что ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали тест на основе ферментов светящихся бактерий, который позволит оценивать уровень загрязненности почвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Тихановская ответила на приговор своему мужу
Нейрохирурги и ракетостроители оказались не умнее обычных людей
Названы альтернативные способы получения визы США
В Москве задержали полсотни оказывавших интимные услуги стриптизерш
Россию обязали бороться с насилием в семье после удовлетворения жалоб в ЕСПЧ
Мошенники одним способом выманили у россиян более трех миллиардов рублей
В Германии предсказали рост цен на газ из-за проблем с «Северным потоком-2»
Датская фирма осуждена за поставку топлива российским ВВС в Сирии
Стало известно о жизни кассирши после кражи миллионов из российского банка
Ягудин назвал нелепой травму фигуристки Косторной
Госдума приняла закон о публичной власти
Смертельно ядовитый бумсланг притаился в ветвях рождественской ели
Стало известно о состоянии Ельцина после подписания Беловежских соглашений
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter