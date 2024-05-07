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23:21, 7 мая 2024Мир

В Пентагоне никак не отреагировали на возможное использование Starlink Россией

Пентагон: нам нечего сообщить об использовании Starlink армией России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Пентагоне не могут ничего сообщить о предполагаемом использовании терминалов спутниковой связи Starlink армией России, заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Ее реакцию приводит ТАСС.

«У меня нет ничего конкретного [для вас] относительно использования Россией [терминалов] Starlink. Как вы знаете, наш контракт со Starlink предназначен для использования [ее услуг] украинцами», — поведала Сингх.

Накануне американский сенатор Элизабет Уоррен рассказала, что российские военные якобы незаконно используют терминалы спутниковой связи Starlink на Украине. По ее словам, это является серьезной угрозой для национальной безопасности США и их союзников.

В публикации The Wall Street Journal (WSJ), в которой приводятся слова Уоррен, утверждается, что Вашингтон работает с компаний Илона Маском и Киевом для разрешения проблемы.

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