Курс лиры обвалился до исторического минимума

Курс турецкой лиры к американскому доллару вновь упал до исторического минимума накануне заседания Центробанка, на котором ожидается снижение ключевой ставки. В ходе торгов в четверг, 16 декабря, за доллар давали 15,28 лиры, свидетельствуют данные торгов. На момент написания заметки стоимость скорректировалась до 15,07 лиры.

Турецкая валюта дешевеет перед последним в этом году заседанием Центробанка, которое пройдет в четверг, 16 декабря. Скорее всего, регулятор объявит о новом снижении ключевой ставки, несмотря на разгон инфляции.

Также на лиру давят кадровые перестановки в турецком правительстве. 16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстранил двух заместителей министра финансов и казначейства на фоне обесценивания национальной валюты.

Годовая инфляция в Турции ускорилась по итогам ноября до 21,3 процента. При этом Эрдоган, вопреки макроэкономической теории, продолжает добиваться от Центробанка снижения ключевой ставки, которая сейчас составляет 15 процентов. За последние пять лет он сменил четверых руководителей ЦБ. Нынешний глава регулятора Чахап Кавджиоглу занял свой пост в марте 2021 года.