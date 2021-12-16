Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей

России необходимо семикратное увеличение количества многодетных семей, рассказал «Ленте.ру» демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«У нас должно быть порядка половины многодетных семей, то есть с тремя и более детьми, чтобы в стране хотя бы не падала численность населения, то есть нам надо в семь раз увеличить число многодетных семей, если мы хотим, чтобы мы не убывали. Их сейчас около двух миллионов, значит, нам нужно, чтобы полтора десятка миллиона семей было многодетными», — отметил демограф. По мнению Крупнова, этого реально добиться в пределах 20 лет, если сконцентрировать внимание на проблеме многодетных семей.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить многодетных родителей, занятых домашним хозяйством, трудовым стажем и средней по региону заработной платой.

