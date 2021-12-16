НАТО назвали террористической организацией и призвали ее ликвидировать

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что в Европе появилось большое количество потенциальных горячих точек, но чтобы стабилизировать ситуацию необходимо проводить мудрую политику. Он назвал НАТО террористической организацией, призвав полностью ее ликвидировать, чтобы создать новую альтернативную структуру.

По его мнению, Североатлантический альянс уже давно является ненужной провокационной структурой. Эксперт считает необходимым появление на свет новой организации безопасности, в состав которой будет входить Китай.

«НАТО в глубоком кризисе, ищет выход из этой ситуации. Но проблема в том, что в руководстве альянса вообще нет толковых людей. Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия "готовит некие гибридные операции". Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов. Мне страшно представить, что будет дальше, потому что они могут предпринять новые провокации и нападения», — сказал специалист.

Бекман напомнил, что накануне Второй мировой войны произошло нападение нацистов в форме польских офицеров на радиостанцию в Глайвице для того, чтобы создать повод для нападения Германии на Польшу. По его мнению, в настоящее время НАТО может спланировать и совершить нечто подобное для провокации России. Он добавил, что если альянс предпримет попытку «вернуть» Украине Крым и включить ее в состав НАТО, это окажется «полным сумасшествием», однако признал, что их идеологи готовы на все.

Ранее политический эксперт Дмитрий Корнийчук заявил, что постоянное проведение Украиной совместных военных учений со странами НАТО совершенно не говорит о том, что страну собираются принять в альянс или что он изъявит желание вступиться за нее в случае возможного военного конфликта.