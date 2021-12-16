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Кинофестиваль в Новой Голландии объявил даты проведения

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет с 29 июля по 3 августа

Фото: Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил даты проведения в 2022 году. Киносмотр пройдет с 29 июля по 3 августа, говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

До 12 апреля фестиваль будет также принимать заявки на участие в основном международном конкурсе и в конкурсе короткометражного кино. Общий призовой фонд составит 40 тысяч евро.

В основной конкурс принимаются первые и вторые игровые фильмы продолжительностью от 45 минут, снятые в 2021 и 2022 годах. В конкурс короткого метра принимаются документальные, экспериментальные и игровые работы продолжительностью до
45 минут, снятые в 2021 и 2022 годах режиссерами, которые еще не дебютировали в полном метре. Более подробную информация можно узнать на официальном сайте фестиваля.

В 2021 году на Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии лауреатом главного приза стала картина швейцарских режиссеров Сильвана и Рамона Цюрхеров «Девушка и паук».

Денис Рузаев
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