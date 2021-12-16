В российском регионе введут QR-коды для посещения соляриев и саун

Власти Новосибирской области расширили перечень организаций для посещения по системе QR-кодов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно заявлению министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, без цифрового документа нельзя будет посещать парикмахерские, салоны красоты, сауны, солярии. Ограничения вступят в силу с 20 декабря.

Также министр отметил, что «срок действия ПЦР-теста сокращен до 48 часов, а одновременно с QR-кодом необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность гражданина».

Кроме того, сообщается, что с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в регионе не будут работать аттракционы, детские развлекательные центры, игровые комнаты и площадки.

Ранее депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому предусматривается введение QR-кодов для посещения ряда общественных мест. Отмечается, что в документе есть неопределенность по перечню мест и организаций, для допуска в которые понадобится штриховой код.