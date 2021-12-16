Появились подробности смертельного ДТП на пешеходном переходе в Петербурге

Автомобиль, который сбил двух человек на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, не пытался затормозить и ехал со скоростью выше 100 километров в час. Такие подробности рассказала очевидица смертельного ДТП, ее слова приводит «Газета.Ru».

Россиянка по имени Марина сказала, что пешеходы не успели среагировать на появившийся автомобиль.

«Сейчас уже выложили видео в интернете. В чем тут разбираться? Все видно. И видно отсутствие остановочных фонарей на авто», — рассказала она. Также свидетельница происшествия призналась, что после увиденного ей понадобится помощь психолога.

Полиция задержала 43-летнего водителя, который сбил на Невском проспекте девушку и молодого человека, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Виновник ДТП с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования, об этом сообщалось на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что водитель проехал на красный и сбил на зебре двоих пешеходов. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как пешеходы переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. Машина на огромной скорости пролетает пешеходный переход на запрещающий сигнал и сбивает двух человек. В результате инцидента погибла девушка, еще одного пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга и открытым переломом плеча — он находится в коме.