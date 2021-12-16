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Япония выразила России протест из-за стрельб у Курил

Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб у острова Кунашир

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб у острова Кунашир, входящего в южную группу Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, протест связан с усилением военного присутствия российских сил в районе Курил, что противоречит позиции Токио. Он был выражен по дипломатическим каналам. При этом отмечается, что Москва заранее предупредила японскую сторону о стрельбах в этом регионе.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси подчеркнул, что вопрос принадлежности Курильских островов остается основной нерешенной проблемой в отношениях Москвы и Токио. Он также отметил важность межправительственной договоренности о создании программы безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курил.

Из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

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Екатерина Андреева
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