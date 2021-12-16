Украинский депутат сравнил кулуары Верховной Рады с туалетом

Украинский депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура сравнил кулуары Верховной Рады с туалетом в ночном клубе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

К своему посту депутат прикрепил две фотографии. На первой, по его словам, изображены туалеты в ночных клубах. Он обратил внимание, что помещение освещено синим светом «для того, чтобы наркоманы не могли разглядеть вены». «На втором фото освещение в кулуарах Верховной Рады. Совпадение? Не думаю», — добавил он.

В августе мэр города Конотопа Артем Семенихин облил Александра Качуру водой во время заседания городского совета. Градоначальник позже объяснил, что набрал воду из крана и хотел таким образом привлечь внимание депутатов к проблеме питьевой воды.