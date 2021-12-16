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В Москве раскупили один вид недвижимости

Point Estate: спрос на покупку помещений стрит-ретейл в Москве вырос на 20 процентов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В 2021 году спрос на покупку помещений формата стрит-ретейл в Москве вырос на 20 процентов по сравнению с показателями за 2020-й, говорится в сообщении агентства Point Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Средний чек сделок с этим видом недвижимости достиг 45 миллионов рублей.

Как отмечают консультанты, чаще всего сделки с объектами стрит-ретейл (торговыми помещениями, расположенными, как правило, на первых этажах зданий) проходят в бюджете до 100 миллионов рублей.

Наиболее ликвидными считаются помещения площадью от 50 до 150 квадратных метров, а самый востребованный метраж — 100 «квадратов». Лучше всего, по наблюдениям экспертов, продаются торговые помещения на первых этажах жилых домов или встроенно-пристроенные. Отдельно стоящие здания пользуются куда меньшей популярностью.

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«Мы ожидаем, что в 2022 году спрос [на стрит-ретейл] останется высоким как среди тех инвесторов, которые приобретают уже готовый бизнес, так и среди покупателей коммерческих помещений на ранних этапах строительства дома», — предрекают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Москве началась предновогодняя распродажа жилья. Чаще всего размер дисконта в новостройках составляет от 0,6 до 1,5 миллиона рублей, но порой доходит до 3,6 миллиона рублей. В процентном выражении средний наиболее распространенный на рынке размер скидок — пять-семь процентов, однако в некоторых проектах дисконты достигают 18 процентов.

Нина Ташевская
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