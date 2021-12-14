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В Москве началась предновогодняя распродажа жилья

«ИНКОМ-Недвижимость»: скидки на новое жилье в Москве достигают 18 процентов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Несмотря на высокие цены в московских новостройках, в последние месяцы года продажи новых квартир в городе традиционно растут, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Как отмечают риелторы, в столице уже началась предновогодняя распродажа жилья.

По их наблюдениям, спрос на квартиры в Москве подогревает увеличение ключевой ставки Центробанка: покупатели стараются приобрести недвижимость до очередного подорожания ипотеки. Кроме того, стартовали новогодние акции. Чаще всего размер дисконта составляет от 0,6 до 1,5 миллиона рублей, но порой доходит до 3,6 миллиона рублей. В процентном выражении средний наиболее распространенный на рынке размер скидок — 5-7 процентов, однако в некоторых проектах дисконты достигают 18 процентов.

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«В борьбе за клиента застройщики используют различные маркетинговые инструменты, — указывают эксперты. — Например, после отмены программы льготной ипотеки девелоперы продолжили субсидировать ставки банков, чтобы клиенты могли взять кредит на более выгодных условиях».

Но, по мнению риелторов, ожидать снижения цен в новостройках не стоит. «Строительные материалы стали дороже, все чаще звучит призыв о замене трудовых мигрантов на граждан РФ, что также повлияет на увеличение стоимости "первички". Масла в огонь подливает ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ», — поясняют специалисты. Высокого спроса на строящееся жилье они тоже не прогнозируют. «Предложение и спрос будут находиться примерно на одном уровне, а цены станут расти в соответствии с инфляцией», — заключают в «ИНКОМ».

Ранее сообщалось, что средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы к декабрю 2021-го достигла 302 тысяч рублей. В Московской области средняя цена «квадрата» — 147,4 тысячи рублей. Снижение доступности жилья в столице привело к частичному перетоку спроса в область и Новую Москву, отметили аналитики ЦИАН.

Нина Ташевская
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