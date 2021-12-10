«Квадрат» жилья в Москве впервые стал дороже 300 тысяч рублей

В ноябре 2021-го средняя цена квадратного метра строящегося жилья в Московском регионе увеличилась сразу на 2 процента, достигнув 238 тысяч рублей, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру». Аналитики объясняют подорожание новых квартир сезонным фактором и стремлением граждан приобрести жилье до роста ставок по ипотеке.

Как отмечают эксперты, в московских новостройках «квадрат» впервые стал дороже 300 тысяч рублей — теперь он в среднем стоит 302 тысячи рублей. Новостройки в старой Москве стали дороже в среднем на 1,5 процента (средняя цена «квадрата» — 325,8 тысячи рублей). В Новой Москве средняя стоимость квадратного метра выросла за месяц на 3,6 процента, до 208 тысяч рублей.

В Московской области средняя цена «квадрата» прибавила 3 процента (до 147,4 тысячи рублей). «Снижение доступности жилья в столице привело к частичному перетоку интереса к менее дорогим локациям в Новой Москве и Московской области», — указывают в ЦИАН.

За год цены в новостройках Московского региона увеличились на 29 процентов, в Москве в старых границах — на 33 процента, в Новой Москве — на 22 процента, в Московской области — на 32 процента, подсчитали аналитики. Однако, по их наблюдениям, наличие программ субсидирования ипотеки от застройщиков позволяет частично компенсировать рост стоимости недвижимости.

«Факторы, подталкивающие население к покупке жилья, перевешивают ценовые ограничения, — подчеркивают в ЦИАН. — В начале декабря некоторые банки объявили о планируемом повышении ставок по ипотеке — это должно притормозить рост спроса и цен».

Ранее стало известно, что с начала 2021 года площадь строящихся квартир в Москве в среднем уменьшилась на 10 процентов. Квартиры стали дороже, и застройщики начали дробить их ради максимально выгодной продажи, пояснили аналитики.