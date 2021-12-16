Голикова допустила изменение сроков ревакцинации из-за омикрона

Сроки проведения ревакцинации для больных омикрон-штаммом могут измениться после его более подробного изучения. Об этом на заседании Госдумы заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляция заседания проходит на Youtube-канале «Россия 24».

Ранее Голикова рассказала, что омикрон-штамм выявлен у 25 пациентов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее мнению, избежать распространения штамма в России будет невозможно в связи с «большими трансграничными перемещениями и новогодними праздниками».

Вице-Премьер оценила уровень коллективного иммунитета в России в 57,7 процента. При этом, по ее словам, во вторник, 14 декабря, он составлял 56,1 процента.

За минувшие сутки в России выявили 28 486 случаев коронавируса. Скончались 1133 пациента с COVID-19ю