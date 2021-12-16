В Совфеде оценили вероятность визита нового канцлера ФРГ Шольца в Крым

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков оценил в разговоре с «Лентой.ру» вероятность того, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит с визитом Крым, как маловероятную. Ранее глава немецкой общины Юрий Гемпель пригласил его посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров аннексирован.

Гипотетически посещение Шольцем Крыма возможно, но это вряд ли произойдет в настоящее время, отметил Цеков, так как этого не допустит коалиция, кроме того «Германия как часть Евросоюза, Германия как союзник США вряд ли позволит ему это сделать».

«Но если бы руководитель Германии решился бы посетить Крым или в значительной степени изменил бы риторику Германии в вопросах того, что происходит на Украине и в России, то это было бы решение человека сверхгосударственного уровня, это бы пошло на пользу международному сообществу, и тогда, действительно, международная разрядка была бы не на словах, она бы реализовалась на деле», — подчеркнул сенатор.

