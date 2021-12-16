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Голикова раскрыла данные о смертности от вакцинации

Вице-премьер Голикова: за 2020 год в России ни один человек не умер от вакцины

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России в 2020 году ни один человек не умер от вакцины против COVID-19. Данные о смертности раскрыла вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова на заседании Госдумы, трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«До 2021 года у нас не фиксировалось смертельных случаев после вакцинации», — заявила вице-премьер. Она добавила, что данные о смертности от вакцинации за текущий год станут известны позднее.

На том же заседании Голикова также объяснила невозможность выдачи QR-кода после первой прививки. Начать выдавать QR-код после получения первой дозы вакцины невозможно, поскольку в этот момент еще недостаточно сформирована иммунная защита организма.

По данным на 16 декабря, за минувшие сутки в России выявили 28 486 случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 10 131 646. За сутки скончались 1133 пациента с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 294 024 человека.

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Варвара Кошечкина
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