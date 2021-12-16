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Соавтор Конституции 1993 года оценил закон о публичной власти

Юрист Шаблинский: для федеративных отношений в РФ остается все меньше пространства

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Доктор юридических наук, член Московской Хельсинкской группы, соавтор Конституции 1993 года Илья Шаблинский оценил закон о публичной власти. Его суть в том, что для федеративных отношений остается все меньше пространства, приводит слова специалиста портал 47news.

Шаблинский отметил, что президент России и раньше мог увольнять губернаторов по своей инициативе, однако теперь есть право выносить официальные предупреждения главам регионов до отстранения их от должности.

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«Президент собой заменяет легитимность, которую де-юре дают люди. Да, выбирали избиратели и не лучших губернаторов. Тем не менее, если его избрали люди, один человек не может снять. Это мое возражение как юриста», — сказал Шаблинский.

Он добавил, что обнуление сроков губернаторов — это другая история, которая не относится к 2004 году, когда выборы отменили. Таким образом, главам регионов открыли новую опцию, уточнил юрист. При нынешнем российском лидере Владимире Путине несколько раз сроки всех губернаторов «обнуляли». Последний раз такое было в 2012 году и коснулось главы Чечни Рамзана Кадырова.

Шаблинский выразил предположение, что целью закона является полная лояльность губернаторов президенту. По сути ничего не изменится, так как в настоящее время эти правила уже так и работают. Юрист ответил на вопрос о том, что делать гражданам, которые выбрали губернатора, но потом поняли, что совершили ошибку. «Ошиблись — должны терпеть до конца срока», — подчеркнул он.

Комментируя ситуацию в Татарстане, где остался один президент, помимо российского, Шаблинский отметил, что правило, согласно которому в наименовании главы субъекта не должно быть слова «президент», появилось еще при бывшем российском лидере Дмитрии Медведеве в 2010 году. В 2015-м оно должно было начать действовать, однако Татарстан не допустил этого. «С моей точки зрения, тут свое слово должен сказать Конституционный суд. У этого спора есть законодательная основа. Согласно 71-й статье, Федерация, по-моему, не должна решать такие вопросы. А в совместной компетенции такой пункт есть», — заключил юрист.

16 декабря главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о развитии местного самоуправления.

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Юлия Ямпольская
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