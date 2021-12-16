В Совфеде объяснили инициативу установить единый срок полномочий мэров

C помощью единого пятилетнего срока полномочий мэров можно будет выстроить систему публичной власти на всех уровнях управления. Так инициативу объяснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, который является автором данного законопроекта, пишет РБК.

Сенатор отметил, что норма, которая связана с полномочиями мэров, не была включена в законопроект о публичной власти, потому что «предмет регулирования этого закона — местное самоуправление», а также «всему свое место и время».

16 декабря главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о развитии местного самоуправления. Отмечается, что законопроект является следующим этапом по выстраиванию в стране единой системы публичной власти. Кроме того, его положения направлены на социально-экономическое развитие в интересах россиян и общества.

Согласно документу, местное самоуправление будет осуществляться в городских и муниципальных округах, а также во внутригородских территориях федерального значения. Вместе с тем законопроект предлагает ввести единый срок полномочий для всех должностных лиц местного самоуправления — пять лет.