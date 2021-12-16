Путин пошутил про поход на свидание

Президент России Владимир Путин на специальной выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в формате «7 станций» пошутил про поход на свидание. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время осмотра выставки показала главе государства стенд, посвященный путям решения жизненных ситуаций россиян. Российский лидер, глядя на экспозицию, спросил: «Здесь потребности расписаны?». В ответ Чупшева рассказала, что на стенде представлены потребности граждан, в том числе даже самые простые, такие как выбор куда пойти на свидание. «Важно с кем!» — подчеркнул Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России встретит Рождество в одном из храмов, в настоящее время не определено, в каком именно. Отмечается, что обычно российский лидер встречает Рождество за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.