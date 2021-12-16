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На акцию протеста в Киеве вывели надувные танки

В центре Киева на акцию протеста вышел предприниматель с надувными танками

Фото: Telegram-канал VESTI

В центре Киева на Арсенальной площади прошла акция протеста с надувными танками. Об этом сообщает Telegram-канал издания Vesti.ua.

Надувную военную технику в центр украинской столицы вывел частный предприниматель. Он установил на площади несколько макетов танков масштабом 1:1.

Таким образом мужчина решил выразить протест против действий воинской части, разместившей тендер на закупку надувной техники для обучения разведчиков. Выиграв его, бизнесмен изготовил необходимые макеты, потратив 1,2 миллиона гривен (более 3,2 миллиона рублей) собственных средств, однако военные отказались принимать заказ и разорвали контракт.

Отмечается также, что в настоящий момент предприниматель пытается отсудить у Министерства обороны Украины компенсацию за изготовленные надувные танки.

В июне в центре Киева владельцы малого и среднего бизнеса устроили протестную акцию против локдаунов и законопроектов о кассовых аппаратах. Во время митинга они планировали промаршировать с гробом и венками к зданию Верховной Рады и офису президента Украины, однако в ходе стычек правоохранители изъяли у них реквизит.

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Георгий Нестеров
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