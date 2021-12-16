Российского вора вычислили по ведрам из-под майонеза

В Перми полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в совершении пяти квартирных краж. Об этом в четверг, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По данным следствия, в ноябре 2021 года предполагаемый вор-домушник обкрадывал квартиры на территории Свердловского и Индустриального районов. Он пробирался в жилища, расположенные на первом, втором и третьем этажах, через окна и балконы. Общий ущерб от краж составил около 300 тысяч рублей. Под окнами квартир полицейские находили пустые пластиковые ведра из-под майонеза и из-под строительных смесей. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили, что подозреваемый прихрамывает.

Следователи выяснили, что в одиночку успешно совершить серию квартирных краж могут, в основном, только опытные злоумышленники, и изучили список людей, совершивших подобные преступления и проживающих на территории районов, где находились квартиры пострадавших. После этого они вышли на след подозреваемого, который освободился из тюрьмы в 2017 году. Большую часть жизни он отсидел за квартирные кражи. Во время одного из преступлений он сломал пятку.

Проанализировав улики, полицейские вычислили мужчину. При обыске у него в квартире была обнаружена часть украденных вещей. Он признался в содеянном и сказал полицейским, что ведра из-под майонеза ему нужны были для того, чтобы спрыгивать на них из окна и не повредить травмированную ногу.

На время следствия его поместили в СИЗО.