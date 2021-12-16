В Омском цирке пройдет выставка к 100-летию Юрия Никулина

В Омском цирке 16 декабря откроется экспозиция «Любимый поколениями» к 100-летию актера Юрия Никулина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Первую экскурсию проведут те, кто знал Никулина лично — инспектор манежа Омского цирка Иван Сургучев и видный омский деятель культуры Александр Дмитриев, знакомые с ним с детства.

На выставке можно увидеть куклу-копию знаменитого артиста, редкие фотографии, ознакомиться с воспоминаниями омичей, работавших с Никулиным.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 17 декабря откроется выставка «Формула света» в честь русского художника-импрессиониста Константина Коровина. Гости смогут увидеть как работы самого художника, так его учителей, друзей и единомышленников.