Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Выглядящая на 20 лет зрелая женщина рассказала о жизни с молодым лицом

Американка, которую путают с 21-летней дочерью, выглядит молодо благодаря диете и спорту

Фото: @joleendiaz

Молодо выглядящая американка, которую часто путают с 21-летней дочерью, раскрыла подробности своей жизни. Интервью с ней публикует The Sun.

44-летняя Джолин Диаз рассказала, что в поддержании молодого внешнего вида ей помогает здоровый образ жизни и физические нагрузки. По словам зрелой женщины, она не употребляет алкоголь, занимается спортом и следует сбалансированной диете, благодаря которой сохраняет стройность. Кроме того, Диаз два раза в день умывает лицо и постоянно пользуется средствами с защитой от ультрафиолетовых лучей.

Героиня материала прославилась в социальных сетях из-за своей внешности. Известно, что на данный момент на ее страницу в Instagram подписаны 565 тысяч человек. Жительница Калифорнии рассказала, что мужчины часто пишут ей личные сообщения с целью сделать комплимент или познакомиться. Однако Диаз призналась, что не заинтересована в романтических отношениях с молодыми парнями.

По словам блогерши, она регулярно ходит на двойные свидания вместе с дочерью Мейлани, несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте. «Мейлани постоянно советуется со мной по поводу отношений. Мне нравится, что у нас близкие отношения и она доверяет мне все свои секреты», — заключила Диаз в беседе с журналистами.

Ранее, в июле, монахиня Моника Клэр прославилась в TikTok благодаря своему молодому лицу. В ролике женщина раскрыла секрет ухода за кожей. Публикация блогерши стала вирусной и набрала более 240 тысяч просмотров. «Ты сказала, что тебе 55? Как?» — писали пользователи сети в комментариях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
Названа причина непризнания российских COVID-сертификатов в ЕС
В Москве во время ссоры женщина плюнула в таксиста через открытое окно авто
В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов
В Британии призвали признать ответственность Запада за украинский кризис
Российский фондовый рынок резко вырос
Турция примет решение по открытию перелетов в Армению в ближайшие дни
Режиссер Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Михалкова
ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей
Харламов пошутил над страдавшим от воздержания участником «Давай поженимся!»
В российском детском саду воспитатель била детей и закрывала их в туалете
Россиянам с долгами упростили выезд за границу
Выглядящая на 20 лет зрелая женщина рассказала о жизни с молодым лицом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter